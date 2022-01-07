В Брянске скончалась врач инфекционной больницы Наталья Безалтынных

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянске 2 января скончалась врач инфекционной больницы Наталья Безалтынных. Ей было 72 года, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Наталья Александровна окончила Курский медицинский институт. После приехала работать на Брянщину.

С 1982 года по 2002 год трудилась на посту врача-инфекциониста в Брянской областной инфекционной больнице.

В памяти коллег она останется отличным наставником. Они соболезнуют родным Натальи Безалтынных.

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