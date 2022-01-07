Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Клинцовском районе в ДТП пострадали три пенсионерки. Автоавария произошла в пятницу, 7 января, около 12.00 на пятом километре дороги Клинцы-Коржовка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 55-летняя автомобилистка за рулем «Дэу Матиз» ехала в сторону Клинцов. Женщина не убедилась в безопасности разворота и врезалась в автомобиль «Хонда», которым управлял 44- летний мужчина. Он ехал попутно.

- В ДТП пострадали три пассажирки автомобиля «Дэу Матиз», - сообщают в Госавтоинспекции. - 83-летня женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левого локтевого сустава, ушиб грудной клетки. 75-летняя пассажирка - черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом шейки бедра слева, ушиб грудной клетки. 81-летняя пенсионерка - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Пострадавших госпитализировали. - госпитализирована.

По факту ДТП проводят проверку. Причины и обстоятельства устанавливают

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