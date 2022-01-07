В Брянске заключенные СИЗО №1 слепили символ года

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянске заключенные СИЗО №1 из снега слепили тигра. Осужденные участвовали в конкурсе на лучшую снежную фигуру, сообщают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Рассматривали шесть работ. Лучшей из них признали фигуру символа наступившего 2022 года. Тигра слепили осужденные женщины.

Кстати, накануне Нового года и Рождества осужденные создавали снежные городки и скульптуры возле своих отрядов. Так, на территории Брянской воспитательной колонии также поселились сказочные персонажи, снежные игрушки и животные. Воспитанники, создавшие лучшие снежные фигуры, получили сладкие призы.

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