Фото: "Типичная Навля", vk.com.

В брянской Навле после потепления улицы затопила вода. Местные жители сняли видео и опубликовали его в соцсети в одной из групп 6 января.

- В Новый год со старыми проблемами! – пишет автор ролика. - Этот вопрос поднимали неоднократно, но мы бы и не возвращались вновь, если бы специализированные службы его решили! Практически все улицы поселка сейчас в таком состоянии! Почему так халатно относятся к жителям?

Видео ролик активно обсуждают пользователи соцсети. Кто-то даже пошутил, что власть ушла на каникулы и ей не до мокрых проблем.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»