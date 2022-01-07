В Брянске 38-летний мужчина попался на краже в магазине

В Советском районе Брянска сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего местного жителя за кражу в сетевом магазине по улице Ромашина. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Сигнал правоохранители получили во время патрулирования. На месте выяснили, что задержанного и раньше привлекали за подобные преступления к ответственности, в том числе и к уголовной.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским. Проводят проверку.

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