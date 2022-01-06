В Почепском районе водитель иномарки угодил в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло 5 января около 10.40 на четвертом километре дороги Брянск-Новозыбков-Погар. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель «Хендай Солярис» ехал со стороны Погара в сторону дороги Брянск-Новозыбков. 31-летний мужчина не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

- В ДТП водитель получил сочетанную травму, перелом тел четвертого, пятого, шестого грудного позвонка без повреждения спинного мозга, перелом лопатки справа, перелом грудины, ушиб легких, ушибы мягких тканей головы, - говорят в Госавтоинспекции. - Пострадавшего госпитализировали.

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