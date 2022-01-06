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Общество6 января 2022 11:53

В Брянске двое ранили мужчину ножом и отобрали ноутбук

Инцидент произошел 1 января в Советском районе города
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: кадр с камеры видеонаблюдения.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске на 37-летнего мужчину напали двое злоумышленников с ножом и отобрали сумку с ноутбуком. В полицию о нападении сообщила соседка потерпевшего, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Мужчину с ножевыми ранениями доставили в больницу. Момент нападения отразила камера видео наблюдения на подъезде. Незамедлительно в районе ввели план «Квадрат».

Через два часа полицейские задержали двух подозреваемых в районе улицы Фокина. Ими оказались ранее судимый 35-летний местный житель и его 26-летний товарищ. На допросе злоумышленники признались в совершении преступления. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули потерпевшему.

- На похитителей завели уголовное дело по статье «Разбой», - говорят в правоохранительном ведомстве. - Брянцам грозит до десяти лет лишения свободы

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