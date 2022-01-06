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Общество6 января 2022 11:36

В Брянской области порядок в Рождество обеспечат больше 180 росгвардейцев

Проведут патрулирование вблизи мест богослужений и объектов ЖКХ
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянской области порядок в Рождество обеспечат больше 180 росгвардейцев. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Охранять безопасность людей они будут вместе с другими правоохранительными структурами.

Также во время Рождественских празднеств экипажи вневедомственной охраны проведут патрулирование вблизи мест богослужений, объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность брянцев в случае возникновения аварийных ситуаций и происшествий.

Кроме того, во время новогодних праздников усилят контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

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