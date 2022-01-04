На первом авиарейсе из Брянска в Махачкалу отправились 36 пассажиров

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Из брянского аэропорта 4 января 2022 года отправился первый авиарейс в Махачкалу. На нем полетели 36 пассажиров, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Самолет вылетел из Калининграда и приземлился в Брянске в 9.20. В десять часов утра борт отправился в Дагестан. И приземлился в аэропорту Уйташ в 12.35.

Рейсы в Махачкалу будут отправляться два раза в неделю.

В прошлом году брянский аэропорт перевез рекордные 137 тысяч пассажиров. В 2022-м планируют открыть новые направления - в Екатеринбург и Архангельск. Четыре миллиарда рублей направят на реконструкцию воздушной гавани.