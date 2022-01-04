В Брянске 10-летняя девочка на ватрушке попала под машину

В Брянске 10-летняя девочка попала под машину, катаясь на ватрушке с ледяной горки. ДТП случилось в начале третьего дня во вторник, 4 января, на улице Халтурина, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

33-летний водитель ВАЗ-21063 ехал со стороны улицы Чайковского в сторону улицы Халтурина. Слева направо на проезжую часть выскочила девочка на тюбинге. И попала под колеса.

У школьницы диагностировали травму живота, разрыв печени, травму головы. Девочка каталась на горке без взрослых. Водитель был трезвым в момент аварии.

- В очередной раз обращаем внимание родителей на опасность зимних забав в виде катания с горок, расположенных вблизи дорог, - говорят в Госавтоинспекции. - Дети должны быть под контролем взрослых.