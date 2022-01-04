В ДТП в Погарском районе травмы получили два человека

В ДТП в Погарском районе травмы получили 24-летний водитель ВАЗа и 15-летний пассажир "Ниссан Алмера". Автоавария случилась около половины шестого вечера в понедельник, 3 января, на 3-м километре дороги Погар-Гремяч, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

24-летний водитель ВАЗ-217030 ехал со стороны Погара в сторону поселка Белевица. Молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ниссан Алмера".

За рулем иномарки была 33-летняя женщина. Она не пострадала.

Водитель ВАЗа получил травму головы, сотрясение мозга, травму грудной клетки с ушибом легкого, ушиб колена и перелом пальца на руке. От госпитализации он отказался. У 15-летнего пассажира иномарки диагностировали. травму головы, перелом лобной кости, ушиб мозга. Подростка положили в больницу.