Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 января 2022 14:01

В ДТП в Погарском районе травмы получили два человека

На трассе столкнулись две легковушки
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В ДТП в Погарском районе травмы получили 24-летний водитель ВАЗа и 15-летний пассажир "Ниссан Алмера". Автоавария случилась около половины шестого вечера в понедельник, 3 января, на 3-м километре дороги Погар-Гремяч, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

24-летний водитель ВАЗ-217030 ехал со стороны Погара в сторону поселка Белевица. Молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ниссан Алмера".

За рулем иномарки была 33-летняя женщина. Она не пострадала.

Водитель ВАЗа получил травму головы, сотрясение мозга, травму грудной клетки с ушибом легкого, ушиб колена и перелом пальца на руке. От госпитализации он отказался. У 15-летнего пассажира иномарки диагностировали. травму головы, перелом лобной кости, ушиб мозга. Подростка положили в больницу.