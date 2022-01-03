В Брянске для строящегося моста на Набережной завезли еще 13 балок

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске 3 января для строящегося моста на Набережной завезли еще 13 балок. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В основании объекта строят 12 опор, которые состоят из 72 стоек. Уже готово больше 50 стоек. Всего на 12 опорах разместят 198 железобетонных балок. Каждая из них весит больше 35 тонн, длина – 24 метра. Сейчас на мосту уложили уже больше 65 балок.

К границам моста дорожники вплотную подвели земляную насыпь. Это - ответвление протяженностью около 700 метров, которое соединит инженерное сооружение с разворотным кольцом на новой дороге-защитной дамбе.

На будущем ответвлении уже завершили отсыпку грунта. Его завезли около 350 тысяч кубометров. Сейчас ведут работы по устройству слоев дорожного основания. Оно будет состоять из песка, щебня, геотекстильной решетки, тощего бетона и двух слоев асфальта. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, стоящийся мост заменит существующий понтонный мост, эксплуатируемый больше 25 лет. Инженерное сооружение станет частью дороги-защитной дамбы «Брянск-I - Брянск-II». Новый мост будет четырехполосным. Его протяженность составит 270 метров, ширина - 31,6 метра.

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