Дорогу мусоровозам!

Фото: АО "Чистая планета".

Региональный оператор по обращению с ТКО составил антирейтинг контейнерных площадок, к которым в праздничные дни не могут подъехать мусоровозы, чтобы забрать отходы.

Водители транспортных компаний, которые занимаются вывозом, жалуются на автохамов, которые припарковали свои машины у накопителей для ТКО, и на нерасчищенные дороги. А жители, в свою очередь, жалуются на переполненные контейнеры. Но для того, чтобы все было чисто, просто нужно уважать труд других людей.

Для большинства брянцев праздники – это выходные дни, но только не для сотрудников отдела транспортной логистики АО «Чистая планета», которые контролируют работу перевозчиков и принимают звонки от жителей региона о необходимости дополнительного вывоза отходов или о нарушениях графиков. И не для водителей мусоровозов, которые забирают отходы с контейнерных площадок и мест сбора. Традиционно в праздничные дни объем отходов увеличивается и освобождать контейнеры нужно чаще. Но, к сожалению, не всегда это можно сделать. Доступ к контейнерным площадкам перекрывают личные автомобили граждан и нерасчищенные от снега и льда дороги. Чтобы не допустить образования свалок и антисанитарии, водителям транспортных компаний приходится вручную осторожно между припаркованных машин выкатывать контейнеры к мусоровозам и забирать мусор с площадок.

Региональный оператор по обращению с ТКО обращается к автовладельцам с просьбой с уважением относится к работе водителей мусоровозов и не парковать свои машины у контейнерных площадок, а также к сотрудникам дорожных служб и управляющих компаний с просьбой обеспечить безопасные подъездные пути к местам складирования отходов.

Сотрудники управления транспортной логистики АО «Чистая планета» составили «праздничный» антирейтинг контейнерных площадок.

Не обеспечен подъездной путь к контейнерным площадкам и местам складирования отходов по следующим адресам:

г. Брянск: ул. Почтовая, 148 и ул. Желябова, 47 – гололед, не обработано песко-соляной смесью,

ул. Полесская 16 – нет проезда, запарковано,

ул. Фокина, 95 – нет проезда, запарковано,

мкр. Сосновый бор, 1 – запарковано, экипаж мусоровоза выкатывали контейнеры, аккуратно объезжая припаркованные машины;

с. Выгоничи, ул. Верхняя, 39а – не расчищено;

пгт. Погар, вся улица Крупская – не расчищена, гололед;

Карачевский р-н, д. Мальтина, ул. Молодежная, 72 – запарковано;

Комаричский р-н, с. Угревище, ул. Колхозная, 11 – не расчищено;

рп. Красная Гора, ул. Северная, 4 – не расчищено;

г. Клинцы, ул. Союзная 106 – запарковано;

Почепский р-н, п. Речица, пер. Лесной, 8 – не расчищено.

Мы напоминаем жителям Брянской области, что в праздничные и выходные дни работает телефон «горячей линии» регоператора. Мы просим, если будут переполнены контейнеры, нужен дополнительный вывоз или график вывоза отходов нарушен, сообщать об этом, позвонив в нашу диспетчерскую службу по номеру: (4832) 606-444, доб.149 (г. Брянск), доб. 148 (Брянская область). Мы сделаем всё, чтобы проблема была решена в кротчайшие сроки. Давайте вместе будем делать наш город чище!