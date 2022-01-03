В Брянской области на борьбу со снегом вышли 183 спецмашины

Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области за прошедшие сутки обработали 3 779 километров дорог. Расчистка и обработка идет круглосуточно, сообщают в пресс-службе регионального дорожного управления.

Дорожники израсходовали 3505 тонн пескосоляной смеси. От снега освободили 3561 километр дорог. В том числе 928 обочин.

На дороги региона вышли 188 снегоочистительных машин. Техника работала всю ночь. Дорожно-транспортных происшествий по вине дорожных служб не произошло.

Сейчас на автодорогах региона также работает 183 единицы специализированной дорожной техники.

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