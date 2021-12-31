Фото: АО "Пролетарий".

Председатель Совета директоров АО «Пролетарий» Ю.И. Бондарев поздравляет жителей Брянщины с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые коллеги, коллектив АО "Пролетарий",жители Брянщины и партнеры!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с наступающим

Новым годом и Рождеством!

Новый год – долгожданный, самый добрый и яркий семейный праздник. Он проникнут атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта и, конечно, верой в исполнение самых заветных желаний. Он объединяет всех нас надеждами, мечтами и устремлениями.

Уходящий год невозможно оценить однозначно: он был сложным для всех,пройдены непростые этапы напряженного труда,но вместе с тем появились новых возможности, реализованные проекты,планы на будущее и вера в свои силы.Пусть наступающий 2021 год принесет вам больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне, подарит счастье , будет спокойным и добрым, принесет достаток, здоровье и благополучие в каждую семью.

Желаю Вам успехов, хорошего настроения, радости и оптимизма! Пусть 2022 год станет годом ярких идей, долгожданных перемен !