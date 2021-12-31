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Общество31 декабря 2021 14:51

В Брянске закупят 19 автобусов на метане

Машины планируют поставить до 31 декабря 2022 года
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "Брянский автобус", Денис РОГОВ, vk.com.

Фото: "Брянский автобус", Денис РОГОВ, vk.com.

В Брянске закупят 19 автобусов на метане марки ПАЗ «Вектор NEХT». Об этом сообщили на странице публичного сообщества ВКонтакте «Брянский автобус» 31 декабря.

Стоимость закупки составит 120 530 300 миллионов рублей.

Поставить автобусы планируют до 31 января 2022 года.

Каждый такой автобус будет вмешать не меньше 59 человек. 20 мест из этого числа - посадочные. В каждой машине будут навигатор и кондиционер, автоинформатор и информационное табло.

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