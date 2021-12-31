Главный врач ГАУЗ "БКДЦ",заслуженный врач РФ А.В.Силенок поздравляет с наступающим Новым годом!

Фото: ГАУЗ "БКДЦ".

Дорогие жители Брянской области, коллектив ГАУЗ "Брянский клинико-диагностический центр",коллеги, друзья!

Примите сердечные поздравления с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был непростым для всех нас,но мы очень хотим, чтобы все переживания и испытания остались в уходящем году,чтобы наши родные и близкие, друзья и коллеги в первую очередь были здоровы. Этот год научил нас ценить каждый день жизни, заботиться о близких, о тех, кто рядом.

Особые слова огромной благодарности -медицинским сотрудникам за высокопрофессиональный труд и самопожертвование.Врачи, медсестры, санитары, работники «скорой помощи» и в эти праздничные дни продолжают спасать жизни пациентов.

В каждой семье главный тост за новогодним столом будет конечно же звучать о здоровье, потому что для всех нас ничего важнее и ценнее. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия, мира и добра, терпения и согласия, удачи и семейного счастья. Берегите себя и своих близких!