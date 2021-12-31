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Общество31 декабря 2021 7:30

Губернатор Брянской области поздравил жителей с Новым годом

К нему присоединились и другие представители региональной власти
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото6 пресс-служба правительства Брянской области.

Фото6 пресс-служба правительства Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил жителей с наступающим Новым годом.

- Уходящий год был насыщен важными события, говорится в поздравлении. - Несмотря на все трудности, связанные с эпидемиологической обстановкой, Брянская область продолжила динамично развиваться и укреплять свой социально-экономический потенциал. В регионе эффективно работали отрасли промышленности и сельского хозяйства, строились новые дороги, открывались школы, детские сады и спортивные объекты, благоустраивались общественные пространства. Встречая новый 2022 год, мы строим смелые планы на будущее, ставим перед собой новые масштабные цели, к которым будем стремиться и которых обязательно достигнем благодаря согласованной работе всех ветвей региональной власти, созидательному труду коллективов предприятий и организаций, ответственному отношению к своему делу каждого жителя Брянской области. Для оптимизма у нас есть все основания – это конкретные проекты развития региона и реальные возможности их воплощения в жизнь.

К поздравлению главы региона также присоединились председатель облдумы Валентин Суббот и главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук.

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