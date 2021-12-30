На Брянщине в 2022 году отремонтируют 5 социально-значимых дорог

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.
В Брянской области в 2022 году проведут ремонт пяти дорог, имеющих социально-экономическое значение. Об этом сообщают в упрвлении автомобильных дорог Брянской области.
Так, обновят участок дороги в Погарском районе - Брянск – Новозыбков – Погар, которая является дорогой-дублером федеральной дороги А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией.
Кроме того приведут в порядок трассу Погар-Гремяч.
В Климовском районе отремонтируют трассу Климово — Чуровичи — граница государства Украина. Ремонт пройдет и на участке дороги, которая соединяет два региона: Брянск — Дятьково — граница Калужской области.
А в самом областном центре отремонтируют северо-западный обход вместе с транспортными развязками через железную дорогу.
В следующем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок 69,8 километра дорог и восемь мостов. На это предусмотрено более 2,4 миллиарда рублей из бюджетов различных уровней.
Всего в Брянской области в 2022 году по различным программам планируется отремонтировать 440 км автодорог. На эти цели предусмотрено больше восьми миллиардов рублей.