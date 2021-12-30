Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 43-летнего Алексея Михалева. Мужчина пропал 13 декабря в Дятькове, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 178 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие, волосы темные. Был одет в коричневую куртку, темно-синие брюки, зеленую легкую куртку, черные сапоги-дутики, черную шапку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождения мужчины, просят сообщать по телефонам: 8 (800) – 700-54-52 или 112.

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