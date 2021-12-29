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Общество29 декабря 2021 11:10

В Брянске Роспотребнадзор обнаружил просроченную колбасу

Продавцы получили штраф
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: ГТРК "Брянск".

Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске в двух торговых павильонах сотрудники Роспотребнадзора выявили просроченную колбасу, мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Контролеры обнаружили нарушения во время проверки условий хранения и маркировки продуктов. Продавцов ждут крупные штрафы. Сумма штрафа за системные нарушения, в том числе продажу просроченной продукции составляет от 30 тысяч до 300 тысяч рублей. Рейды будут проводить до окончания новогодних праздников.

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