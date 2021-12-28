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Общество28 декабря 2021 14:45

Жительница Комаричского района украла у родственника деньги

Женщина во всем созналась и возместила ущерб
Надежда ПЕТРУНИНА
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Житель Комаричского района сообщил в полицию о пропаже четырех тысяч рублей. 41-летний мужчина пояснил, что деньги пропали при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские установили причастность к краже ранее судимой 29-летней родственницы потерпевшего. Женщина призналась в совершенном и полностью возместила ущерб. Она рассказала, что во время совместного отдыха в доме общих знакомых, воспользовавшись моментом, она вытащила деньги из чужой куртки.

- На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ей грозит лишение свободы до двух лет.

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