В Брянске с 20 по 26 декабря поймали 42 безмасочника. Межведомственная комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего обошли 408 предприятий. На каждого нарушителя составили протокол, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

12 административных документов выписали продавцам, а 17 – покупателям.

В минувшие выходные. 25 и 26 декабря, обследовали 123 предприятия торговли. Выписали 13 протоколов. Восемь – продавцам, пять – покупателям.

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