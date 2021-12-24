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Происшествия24 декабря 2021 7:58

В Брянске приговор юристу Маслову за клевету на ветерана оставили без изменений

Осужденный должен выплатить штраф один миллион рублей
Марина АНТОНОВА
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В Брянске приговор юристу Сергею Маслову о клевете на ветерана Великой Отечественной войны вступил в силу. Апелляцию не удовлетворили в Брянском областном суде. Осужденный должен выплатить штраф один миллион рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в августе прошлого года брянец опубликовал видео в сети, где обвиняет отца брянского губернатора в сотрудничестве с немецкой контрразведкой «Абвер» в годы Великой Отечественной войны. И обвинил ветерана в измене Родине. Суд пришел к выводу, что информация в видеоролике не соответствует действительности.

- Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, - говорят в прокуратуре Брянской области. - Но апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.