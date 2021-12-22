В Брянске откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: ГТРК "Брянск".

В Фокинском районе Брянска недалеко от сквера «Литий» на улице Новозыбковской откроют физкультурно-спортивного комплекса для школы олимпийского резерва «Локомотив». Строительные работы завершили. Здание облицевали сэндвич-панелями. Они позволят контролировать температурный режим и зимой, и летом, сообщает ГТРК «Брянск».

Новый физкультурно - оздоровительный комплекс представляет собой двухэтажное здание площадью больше 1,5 тысячи квадратных метров. В нем дети смогут заниматься спортивной борьбой, гимнастикой, легкой атлетикой, футболом, волейболом, баскетболом.

Сейчас ФОК отделывают изнутри. Санузлы и раздевалки обложили плиткой. Провели трубы для отопления помещений. В будущем здесь предусмотрели видеосвязь между центральным залом на первом этаже и разминочным на втором.

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