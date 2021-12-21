В Брянской области запретили проводить новогодние и рождественские торжества на улице. Обь этом на оперативном совещание в региональном правительстве сообщила директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова.

Новогодние представления для детей продолжительностью не более полутора часов. Их будут проводить без антракта. Зрителей рассадят на расстоянии не менее полутора метров в ряду. А взрослым разрешат пройти в зал при наличии вакцинации, переболевших, а также тех, кто предоставит свежий ПЦР-тест.

Чтобы не допустить скопления зрителей перед входами в здания заранее составят графики прибытия групп детей и сопровождающих. В холлах поставят бесконтактные дозаторы с антисептиком для обработки рук. Также будут проводить бесконтактную термометрию.

Также во время проведения праздничных мероприятий организуют бесплатное экспресс-тестирование их участников и организаторов, а также волонтеров. Для этого закупят 80 тысяч ПЦР-тесто.

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