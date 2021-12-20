В Унечском районе ищут пропавшего 50-летнего Сергея Целищев

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянской области ищут пропавшего 50-летнего Сергея Целищева. Уроженец села Старая Гута в Унечском районе исчез 6 декабря, пишут в группе "Лиза Алерт" Брянск". С тех пор родственники не знают, где он находится.

Приметы пропавшего мужчины: рост 176 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Сергей Целищев был одет в желтую куртку, синие джинсы, черную шапку, обут - в черные ботинки.

Если вы видели пропавшего, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.