Брянец набросился с топором на родную бабушку

Жителя брянского Новозыбкова осудят за попытку убить бабушку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 109 июня этого года в доме по улице Тургенева обвиняемый из-за неприязни вытолкал свою бабушку во двор. Он схватил топор и ударил ее по голове. Нападавшего остановил отец. А пожилой женщине своевременно оказали медицинскую помощь.

- Уголовное дело направили в суд, - говорят в надзорном ведомстве. – Эксперты на допросе признали мужчину невменяемым. Суд должен решить вопрос о направлении его на принудительное лечение.

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