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Общество20 декабря 2021 11:42

На брянские дороги высыпали больше 6 тысяч тонн реагентов

Обработали 5073 километра
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

На брянские дороги высыпали 6299 тонн пескосоляной смеси. Всего обработали 5073 километра, от снега очистили 5659 километров дорог, а также 1570 километров обочин. Обрабатывают магистрали 208 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Техника работала всю ночь. Работает она и сейчас. Все машины оборудованы системой световой сигнализации в условиях ограниченной видимости, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС. Дорожно-транспортных происшествий по вине дорожных служб не произошло.

Водителей просят планировать поездки с учетом погодных условий.

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