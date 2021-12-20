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Общество20 декабря 2021 7:15

В Брянске сквер энергетиков украсили тремя елками из гирлянд

Высота инсталляций - больше трех метров
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске сквер энергетиков в Советском районе украсили тремя новогодними елками, выполненными из гирлянд. Высота каждый из них - больше трех метров. Макушки украшены звездами.

Фонари в сквере также украсили гирлянадами.

- Теперь весь сквер мерцает волшебными бело-синими огнями, - говорят в пресс-службе мэрии.

Сквер энергетиков в этом году отремонтировали по программе "Формирование комфортной городской среды". На работы потратили 5,2 миллиона рублей. В нем проложили новый электрический кабель, заменили фонари, сделали детскую площадку.