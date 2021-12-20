В Брянске сквер энергетиков украсили тремя елками из гирлянд

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
В Брянске сквер энергетиков в Советском районе украсили тремя новогодними елками, выполненными из гирлянд. Высота каждый из них - больше трех метров. Макушки украшены звездами.
Фонари в сквере также украсили гирлянадами.
- Теперь весь сквер мерцает волшебными бело-синими огнями, - говорят в пресс-службе мэрии.
Сквер энергетиков в этом году отремонтировали по программе "Формирование комфортной городской среды". На работы потратили 5,2 миллиона рублей. В нем проложили новый электрический кабель, заменили фонари, сделали детскую площадку.