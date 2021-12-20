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Общество20 декабря 2021 7:04

В Трубчевске канализация залила улицу Ленина

Коммунальную аварию устранили вечером 19 декабря
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Подслушано Трубчевск".

Фото: "Подслушано Трубчевск".

В брянском городе Трубчевск канализация залила улицу Ленина и ближайшие переулки. Сообщение о коммунальной аварии появилось в соцсетях в воскресенье, 19 декабря. О проблеме написали жители переулка 1-й Ленинский.

- Целый день течет ручей, - говорят жители. - Со всего города стекает канализация. Вонь стоит невыносимая. Люди пытаются сооружать ограды, чтобы это все не попадало в огороды.

В администрации Трубчевского района ответили, что коммунальную аварию устранили в тот же день в 18.20. Была неисправна канализационная насосная станция. Но в дежурные службы сообщений об аварии не поступало.