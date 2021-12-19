ДТП со скорой помощью в Брянске устроил 19-летний водитель на летней резине

Фото: vk.com, Елена Илюшкина.

В Брянске ДТП со скорой помощью устроил 19-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц". Автоавария случилась около половины второго ночи в воскресенье, 19 декабря, на улице Горбатова, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Юный водитель внедорожника ехал на зеленый сигнал светофора по улице Советской. Он поворачивал налево на улицу Горбатова. И не пропустил машину "Луидор". Это была скорая помощь. Она ехала навстречу прямо по улице Советской без включенных проблесковых маячков.

61-летнего водителя и 23-летнего пассажира скорой осмотрели, оказали им медицинскую помощь и отпустили домой с назначением лечения. 47-летнюю пассажирку этой же машины госпитализировали.

На "Мерседесе" были установлены летние шины. На водителя также составили административный протокол за отсутствие страховки. По факту ДТП проводят проверку.