Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.
На въезде в Володарский район Брянска у моста повисла легковушка. ДТП произошло на дороге в микрорайоне Новостройка.Об этом очевидцы сообщили в соцсети в одной из групп ВКонтаке утром 18 декабря. Там же опубликовали и фотографии.
Очевидцы также сообщили, что автомобиль перевернулся дважды после неуправляемого заноса.
На снимке видно, что машина буквально повисла на тротуаре у моста. Это препятствовало движению пешеходов. Машина получила механические повреждения.
Сведений об автоаварии и пострадавших из официальных источников пока нет.
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