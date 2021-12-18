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Общество18 декабря 2021 8:20

На въезде в Володарский район Брянска у моста повисла легковушка

Сведений о пострадавших пока нет
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

На въезде в Володарский район Брянска у моста повисла легковушка. ДТП произошло на дороге в микрорайоне Новостройка.Об этом очевидцы сообщили в соцсети в одной из групп ВКонтаке утром 18 декабря. Там же опубликовали и фотографии.

Очевидцы также сообщили, что автомобиль перевернулся дважды после неуправляемого заноса.

На снимке видно, что машина буквально повисла на тротуаре у моста. Это препятствовало движению пешеходов. Машина получила механические повреждения.

Сведений об автоаварии и пострадавших из официальных источников пока нет.

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