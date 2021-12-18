Кредитный портфель ВТБ в Брянской области достиг 15,4 млрд рублей

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Банк ВТБ в Брянской области по итогам девяти месяцев текущего года увеличил кредитный портфель физических и юридических лиц на 12%, до 15,4 млрд рублей. Совокупный ресурсный портфель на 1 октября вырос на 18%, до 19,1 млрд рублей.

По итогам отчетного периода года розничный кредитный портфель подразделения составил 12,5 млрд рублей (+15% с начала года). Портфель ипотеки достиг 6,1 млрд рублей, увеличившись за девять месяцев на 15%. Кредиты наличными выросли на 18%, до 5,5 млрд рублей, автокредиты достигли 500 млн.

За три квартала ВТБ предоставил жителям региона свыше 4,8 тыс. кредитов на сумму 5,3 млрд рублей (+32% к аналогичному показателю 2020 года). На покупку жилья банк одобрил 1,1 тыс. займов на 2 млрд рублей (+6%). Объем выдач кредитов наличными составил 3,1 млрд рублей (+62%), автокредитов – 270 млн (+6%).

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 октября достиг 14,9 млрд рублей, прирост за девять месяцев составил 17%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился на 31%, до 4,3 млрд рублей.

Привлеченные средства корпоративных клиентов достигли 4,2 млрд рублей (+22%), документарный портфель также вырос на 12%, до 758 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Брянской области Александр Меркушин отметил: «В этом году в брянском ВТБ опережающими темпами растет розничное кредитование. Этому способствуют как программы господдержки, так и собственные, весьма выгодные предложения банка. Основа нашего успеха – внимательное отношение к людям, потребностям клиента. Клиентоориентированность и диджитализация – два ключевых направления работы ВТБ. Сегодня получить практически любую банковскую услугу, воспользоваться финансовым продуктом можно легко и просто – в приложении ВТБ Онлайн буквально в пару кликов».

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