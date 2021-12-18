ВТБ Капитал Инвестиции изменил позицию по российским акциями на «покупать» с «держать»

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ВТБ Капитал Инвестиции выпустили стратегию «Взгляд на рынки капитала 2022», в рамках которой изменили свою позицию по российским акциям с «держать» на «покупать» на фоне благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках, привлекательной дивидендной доходности и учтённой в котировках геополитической премии. Эксперты считают привлекательными для покупки ОФЗ и рублевые корпоративные облигации высокого кредитного качества в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Среди глобальных активов предпочтение отдается акциям развивающихся рынок перед развитыми.

«Потенциальная совокупная доходность российского фондового рынка выглядит очень привлекательно: около 48% в следующие 12 месяцев, поэтому наша рекомендация для российских акций была повышена с «держать» до «покупать». На фоне роста процентных ставок мы отдаем предпочтение компаниям с низким уровнем долга и считаем, что секторы, ориентированные на внутренний рынок, могут быть наиболее интересны для инвесторов в 2022 году, так как они выиграют от ожидаемого укрепления рубля (наш прогноз курса рубля на конец 2022 года – 68 руб./$1). Объявление и распределение окончательных дивидендов весной 2022 г. поддержат динамику акций российских компаний в первом полугодии следующего года», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ.

Аналитики ВТБ Капитал Инвестиции прогнозируют индекс РТС на конец 2022 года на уровне 2246 пунктов при цене нефти $72 за баррель, что выше консенсуса на 5%.

Эксперты предпочитают «держать» акции развитых стран, поскольку краткосрочные риски в связи с их высокой рыночной оценкой и повышенной инфляцией балансируются хорошим уровнем вакцинации населения и потенциалом роста прибылей.

В то же время они делают выбор в пользу «покупки» акций развивающихся стран, в оценке которых в значительной степени учитывают предстоящее ужесточение монетарных условий, при этом снижение политических и регуляторных рисков в Китае должно позитивно отразиться на отношении инвесторов к развивающимся рынкам. Аналитики помимо России и Китая выделяют Чили (несмотря на политические риски, стабильная экономика и повышение ключевой ставки поддержат курс песо), ЮАР (комфортные сырьевые цены, бюджетная консолидация и низкая оценка), Мексику (кэрри-трейд выглядит привлекательно, политические риски одни из самых низких в Латинской Америке, торговые связи с США), Индию (внушительный экономический рост, низкие макроэкономические риски, стабильная валюта).

«Мы считаем, что по ожидаемой полной доходности ОФЗ выглядят интереснее, чем корпоративные бонды. Если предположить, что ЦБ в 2022 году перейдет к смягчению денежно-кредитной политики и понизит ключевую ставку до 7,25%, полную рублевую доходность ОФЗ (в течение 12 месяцев) мы оцениваем на уровне около 11-15% годовых в зависимости от сегмента. В корпоративном сегменте предпочитаем придерживаться выборочного подхода – фокус на эмитентах 1-го и 2-го эшелонов из-за роста процентных расходов и усилившихся кредитных рисков. Среди евробондов развивающихся стран выделяем среднесрочные облигации нефтегазового сегмента Латинской Америки и Ближнего Востока, качественные имена из Китая. При этом мы считаем, что тут корпоративный сегмент евробондов выглядит предпочтительней суверенного долга», - подчеркнул Владимир Потапов.

Как сообщается в стратегии, аналитики ВТБ Капитал Инвестиции ожидают, что ФРС ускорит сворачивание программы покупок облигаций в ближайшие месяцы и повысит ставку дважды в 2022 г. В результате, эксперты умеренно повысили прогноз по доходности 10-летних казначейских облигаций США с 1,8% до 2% к концу 2022 года. Кроме того, они понизили прогноз пары евро/доллар США на конец 2022 года с 1,25 евро за доллар до 1,18 евро за доллар в связи с более ранним, чем ожидалось, ужесточением монетарной политики ФРС. В более долгосрочной перспективе аналитики ожидают возврата пары выше 1,20 евро за доллар.

В то же время прогноз курса рубля был повышен с 70 руб./$1 до 68 руб./$1 на конец 2022 года на фоне ожидаемого роста спрос нерезидентов на ОФЗ по мере снижения инфляции.

Также был повышен прогноз средней цены на нефть марки Brent с $64 до $72 за баррель в 2022 году, а долгосрочный прогноз – с $57 до $62, так как недостаток инвестиций в отрасли повышает вероятность отставания предложения от спроса.

Ссылка на стратегию «Взгляд на рынки капитала 2022» от ВТБ Капитал Инвестиции VTBC IM_Outlook_2022_RUS_vF.pdf.

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