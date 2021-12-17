Автоинспекторы Брянска ищут свидетелей ДТП на бульваре Щорса

Автоинспекторы Брянска ищут свидетелей и очевидцев ДТП на бульваре Щорса. В среду, 15 декабря, около пяти часов утра в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в больницу с травмами доставили 28-летнего жителя Караческого района. У него диагностировали перелом костей таза, пневмотракс, перелом ребер, перелом правой ноги.

По предварительным данным, на него наехал автомобиль в Володарском районе на бульваре Щорса в районе дома №7.

Госавтоинспекция города просит возможных свидетелей и очевидцев ДТП позвонить в дежурную часть по номеру телефона: 74-71-02.

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