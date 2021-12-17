Дело об отставке бывшего брянского судьи Михаила Андрусенко отложили из-за болезни

Рассмотрение дела о прекращении отставки бывшего зампредседателя Брянского областного суда Михаила Андрусенко отложили из-за болезни. Заседание Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации было назначено на утро 15 декабря. Представление внесла и. о. председателя Брянского областного суда Наталья Третьякова, сообщают в пресс-службе коллегии.

Бывший судья сам попросил отложить дела из-за плохого самочувствия, пишут "Брянские новости". Коллегия пошла ему навстречу и перенесла рассмотрение дела.

Поводом для прекращения отставки стало ДТП, которое случилось в феврале. Михаила Андресенко лишили водителских прав, так как он сел за руль пьяным.

При отставке бывший судья продолжает пользоваться многими льготами. в том числе и пожизненным содержанием. Михаил Андрусенко может лишиться членства в судеском сообществе.