В Брянске дворец единоборств назовут именем самбиста Артема Осипенко

В Брянске новый дворец единоборств в Советском районе назовут именем самбиста Артема Осипенко. Об этом сказал брянский губернатор на встрече с победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Хрустальном зале областного правительства, которая состоялась 15 декабря.

- Дворец будет носить имя нашего «Русского медведя», который родился на брянской земле, - сказал Александр Богомаз. - Дворец единоборств имени Артема Осипенко - в знак огромного уважения к нему и его заслугам.

Артем Осипенко - девятикратный чемпион мира по самбо, капитан сборной нашей страны по самбо. Спорстмен продолжает выступать. Он тренеруется у Сергея Портнова, тренера брянской спортивной школы.

Дворец единоборств обещают открыть в ближайшее время. На объекте идут последние приготовления. Его построили раньше срока и потратили порялка двух миллиардов рублей.