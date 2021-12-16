В Брянском районе работник коммерческого предприятия получил травмы. По факту случившегося завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что днем 28 октября электрогазосварщик почепского завода работал в поселке Добрунь. Произошло движение платформы самоходного механизированного подъемника. Из-за этого рабочий упал с нее и получил тяжкие телесные повреждения.

- Следователи изъяли требуемую документацию, допрашивают работников предприятия, назначил необходимые судебные экспертизы, - говорят в правоохранительном ведомстве.

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