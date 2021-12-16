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Общество16 декабря 2021 14:24

В брянских ковидных госпиталях лечатся 20 детей

Койки заняты на 68 процентов
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянских ковидных госпиталях лечатся 20 детей. Всего в них находятся 1298 пациентов. Об этом 15 декабря сообщили на заседании регионального оперативного штаба.

114 человек лежат в реанимации, 83- на ИВЛ. Койки заняты на 68%. Амбулаторно лечатся 2 735 пациентов, в том числе 283 ребенка. В КТ-центрах за сутки выполняют в среднем 380 исследований, ежедневно госпитализируют порядка 85 пациентов.

Особое внимание уделяют пациентам старше 70 лет. Из лиц старше 60 лет, подлежащих вакцинации, привито на сегодняшний день 51%, что составляет 152328 человек.

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