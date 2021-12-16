Комментарий специалиста ФГБУ "Брянская МВЛ" по теме: "Микотоксины— невидимая опасность"

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Для осуществления производственного контроля качества и безопасности заготавливаемых кормов предприятиями агропромышленного комплекса Брянской области регулярно доставляются пробы силоса и сенажа в сектор бактериологии, паразитологии и микологии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ». При микологическом анализе доставленных образцов периодически выделяются токсичные культуры микромицетов родов Aspergillus, Byssochlamys, Penicillium и других. Так, за 9 мес. текущего года из 46 доставленных в сектор проб силоса и сенажа токсичными оказались 6 проб, то есть 13% от исследованных.

Силос и сенаж — отлично зарекомендовавшие себя виды консервируемых кормов. В настоящее время во всех средних и крупных животноводческих хозяйствах значительную часть кормов заготавливают силосованием. Это прекрасные корма в зимний период. Они отлично поедаются скотом всех видов, имеют высокую питательность, являются важными источниками протеина, каротина, минеральных солей и витаминов, а также долго сохраняют свои ценные свойства. Кроме того, несомненным достоинством силосованного корма является его высокая пищевая ценность.

В аэрируемых и в плохо утрамбованных участках силосной и сенажной массы создаются условия, благоприятные для развития так называемых плесеней хранения, таких как Fusarium, Penicillium, Aspergillus и пр. Кроме этого, в силосе даже хорошего качества, имеющем «следовые» количества кислорода и низкие значения рН, могут развиваться микроаэрофильные грибы. Это Byssochlamys nivea, Penicillium roqueforti и ряд мукоровых грибов.

«Из описанных на сегодня 100 тысяч видов грибов 350 видов — продуценты микотоксинов с доказанной опасностью для здоровья человека и животных. Высокая токсичность в небольших дозах, устойчивость и способность накапливаться в кормах и продуктах делает токсины грибов одними из опаснейших ядов биологического происхождения», — комментирует главный ветеринарный врач сектора бактериологии, паразитологии и микологии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» Римма Казачкова.

В связи с этим, важнейшим вопросом в обеспечении выпуска безопасной и качественной пищевой продукции является контроль за содержанием токсичных микроскопических грибов в кормах для животных, в том числе в силосе и сенаже. В настоящее время в России изучается более 120 опасных микотоксинов, из них 30-40 считаются наиболее токсичными.