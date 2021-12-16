На Брянщине первую прививку от коронавируса сделали 505093 человека

В Брянской области ежедневно первый раз вакцинируются от коронавируса до 1300 человек. Первую прививку уже сделали 505093 брянца. Это составляет 53,7% от взрослого населения. Об этом сообщили 15 декабря на заседании регионального оперативного штаба.

Повторную вакцинацию прошли 74 507 жителей региона.

- Вакцина в регионе имеется в достаточном количестве, - сказал директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов. - В наличии есть все виды вакцины - Спутник V (ГамКовидВак), ЭпиВакКорона, КовиВак, Спутник Лайт. Вакцинация осуществляется в 35 медицинских организациях. Всего функционирует 70 прививочных пунктов в медицинских организациях и 11 мобильных пунктов вакцинации. Вакцинация проводится в новом прививочном кабинете в Брянском областном кожно-венерологическом диспансере, а также в медицинских организациях области (по заявке).

Вакцинируют брянцев в рабочие дни Вакцинация проводится ежедневно в рабочие дни с 8–00 до 20–00, а также в выходные дни в ТРЦ «АЭРО ПАРК», ТРЦ «БУМ сити». Прививочные кабинеты, выполняющие вакцинацию против коронавируса, на территории Брянской области.

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