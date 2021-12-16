В Брянске поймали банду с полицейским

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске задержали банду, в составе которой действовал полицейский. Злоумышленники вымогали деньги у наркоманов, угрожая привлечь их к уголовной ответственности за незаконный оборот. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности СЧ СУ УМВД и СУ СК России по Брянской области в мае – июне на участников банды завели и расследовали ряд уголовных дел.

- В декабре 2021 года злоумышленников приговорили к различным срокам наказаний - от двух до семи лет лишения свободы, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режима. Бывшему полицейскому дали девять колонии строгого режима. Кроме того, его на два года лишили права занимать должности на государственной службе и специального звания. Приговор не вступил в законную силу.

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