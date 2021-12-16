Специалист ФГБУ "Брянская МВЛ" прошел обучение, организованное ФГБУ «ВГНКИ»

В период с 06 декабря по 10 декабря 2021 года специалист сектора бактериологии, паразитологии и микологии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» Елена Форинова прошла повышение квалификации по теме: «Микологическая экспертиза клинического материала, пищевой продукции и кормов для животных». Обучение было организовано ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва.

В ходе обучения были рассмотрены актуальные вопросы по выявлению и идентификации дрожжевых и плесневых грибов в пищевой продукции и кормах для животных, биологические особенности грибов, современная методология микотоксилогического контроля кормов, микология пищевых продуктов и кормов для животных. Особое внимание было уделено практическим навыкам по выявлению дрожжевых и плесневых грибов в пищевой продукции и кормах для животных, оценке загрязненности стен и воздуха холодильных камер спорами плесневых грибов, микологическому исследованию спермы животных, взятию материала для микроскопирования, посева, выделения, идентификация, определению чувствительности.

По завершению обучения была пройдена итоговая аттестация и получено удостоверение о повышении квалификации установленного образца.