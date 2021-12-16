В брянском селе потребовали закрыть доступ к заброшенному Дому культуры. Здание находится в Мичуринском сельском поселении, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Неиспользуемое здание Дома культуры находится в аварийном состоянии, не огорожено, в связи с чем к нему возможен доступ посторонних лиц, в том числе детей, - говорят в надзорном ведомстве. - Сельской администрацией не принято достаточных мер, препятствующих доступу посторонних в аварийное здание.

Главе администрации поселения внесли представление.

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