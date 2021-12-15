Бывшего брянского полицейского на 4,5 года отправили в колонию за мошенничество

Бывшего брянского участкового отправили на 4,5 года в колонию общего режима за мошенничество с "чернобыльскими" выплатами. Осужденный должен заплатить штраф 700 тысяч рублей. Приговор вынесли в Стародубском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с марта 2014 по апрель 2015 года полицейский помог пяти собственникам домов в Климовском районе оформить документы для получения компенсации за утраченное после аварии жилье. Но законных оснований для выплаты не было.

- Общий размер ущерба, причиненного государству, составил больше 11,8 миллиона рублей, - говорят в прокуратуре. - Обвиняемый возместил часть причиненного ущерба в сумме 1,2 миллиона рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.