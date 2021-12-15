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Общество15 декабря 2021 9:07

В Брянске на озере Мутном оборудуют медкабинет

Прокуратура провела проверку
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске на озере Мутном оборудуют медкабинет. Прокуратура провела проверку, сообщают в надзорном ведомстве.

Установили, что на пляже озера Мутное нет оборудованного помещения для оказания первой медицинской помощи.

- В целях предупреждения несчастных случаев на воде, в том числе и с любителями зимней рыбалки, прокуратура района направила в суд исковое заявление с требованием обязать Брянскую городскую администрацию организовать и выполнить работы по обустройству такого помещения на пляже озера «Мутное», - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд требования прокуратуры удовлетворил.

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