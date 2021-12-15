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Общество15 декабря 2021 8:50

В Брянске в Пролетарском сквере установили светящийся фонтан

Трехметровую инсталляцию назвали «Млечный путь»
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации, скриншот видео.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации, скриншот видео.

В Брянске в Пролетарском сквере появилась новогодняя инсталляция - трехметровый светящийся фонтан «Млечный путь». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Еще раньше вход в сквер украсили светящейся аркой в форме елочной игрушки. Также общественную территорию украсили новогодними декоративными консолями.

Напомним, ремонт Пролетарского сквера обошелся в 31 миллион рублей. Обновленный объект открыли 16 сентября, накануне Дня города. Его главной изюминкой стал фонтан с подсветкой, заключенный в гранитную облицовку.

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