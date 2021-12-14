В Брянске инвалид получил лекарство после вмешательства прокуратуры

В Брянске инвалиду третьей группы отказали в получении дорогостоящего лекарственного препарата. В департаменте здравоохранения отказ объяснили тем, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Брянец обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало проверку.

После проверки прокуратура подала иск в суд с требованием обязать региональный департамент здравоохранения обеспечить инвалида необходимым лекарством по жизненным показаниям и в дозировке, определенной медицинским заключением.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас житель Брянска получает необходимое лекарство.

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