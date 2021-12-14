Брянский водитель 6 раз похищал дизельное топливо со служебного автобуса. О растрате в полицию заявили работники службы безопасности одной из брянских организаций.

- В ходе оперативных мероприятий полицейские установили причастность 44-летнего жителя областного центра к шести эпизодам преступной деятельности, - говорят в пресс-службе УМВД России по брянской области. - По словам мужчины, при использовании корпоративной топливной карты он сливал «излишки» горючего в канистру и использовал для заправки своего автомобиля.

На похитителя завели уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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